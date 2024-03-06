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Пророссийских граждан в Одессе много, но они стараются не привлекать внимание — подполье

10:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пророссийски настроенных жителей Одессы в городе осталось немало, однако они стараются не привлекать внимания из-за активности украинских спецслужб. Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья.

«Русских людей в Одессе на самом деле немало, но они не высовываются — чтобы иметь шанс дождаться освобождения. Все помнят, что с активистами „антимайдана“ происходило. Протестовать смысла нет — разгонят и заберут быстро», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в то же время в городе много чиновников и переселенцев с Западной Украины. Из-за их переезда начали возникать конфликты из-за русского языка.

«Но их пока гораздо меньше, чем жителей, — поэтому перепалки пока на словах. Вообще это все как-то постепенно происходит. К сожалению, сейчас время не на стороне одесситов», — отметил он.

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