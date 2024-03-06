В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на Шагонарской ТЭЦ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации регионального значения введен в Туве после аварии на Шагонарской ТЭЦ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет», — написал глава республики, добавив, что в Шагонаре приостановлено централизованное теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, где проживают около 4 тыс. человек.

В результате аварии пострадали 23 человека. Открытое горение на настоящий момент ликвидировано.