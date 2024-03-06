В Киеве заявили, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС
11:05 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина согласится принять ограничения ЕС на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы разрядить разногласия с Польшей. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
«Может быть, на переходный период такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — сказал он.
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