В Киеве заявили, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина согласится принять ограничения ЕС на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы разрядить разногласия с Польшей. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Может быть, на переходный период такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — сказал он.