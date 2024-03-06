Из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе на Михайловском ГОКе

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В результате атаки беспилотника в Железногорском районе в Курской области загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината им. А. В. Варичева (входит в «Металлоинвест»), пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГОКа.

«Сегодня в результате атаки беспилотника в Железногорском районе загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ Михайловского ГОКа. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации пожара», — говорится в сообщении.