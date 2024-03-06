Украинские военные принимали активное участие в столкновениях в Судане в 2023-м — WSJ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский отправил украинских военных в Судан в 2023 году для участия в разразившемся там конфликте между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По их данным, Украина откликнулась на просьбу аль-Бурхана о помощи, так как он якобы «незаметно снабжал Киев оружием» вскоре после начала спецоперации России. Отмечается, что «для Украины отправка войск в Африку стала новым смелым предприятием, частью стратегии», направленной против России.

WSJ считает, что соответствующее решение Киева «сопряжено со значительным политическим риском в тот момент, когда поддержка Украины Западом колеблется». Таким образом Киев вступил «во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США обвинили обе стороны в военных преступлениях», говорится в публикации.