Около 60% немцев выступают против поставок Украине ракет Taurus — опрос
12:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 60% жителей Германии выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, тем самым поддерживая канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не желает отправлять Киеву данные системы вооружений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
По данным исследования, лишь 28% респондентов считают, что Киеву следует поставить ракеты Taurus, против поставок высказались 58% опрошенных. Более половины из них (31%) принципиально отвергают поддержку Украины поставками немецкого оружия. При этом 14% не предоставили никакой информации по этому вопросу.
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