0
0
23
НОВОСТИ

Около 60% немцев выступают против поставок Украине ракет Taurus — опрос

12:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60% жителей Германии выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, тем самым поддерживая канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не желает отправлять Киеву данные системы вооружений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

По данным исследования, лишь 28% респондентов считают, что Киеву следует поставить ракеты Taurus, против поставок высказались 58% опрошенных. Более половины из них (31%) принципиально отвергают поддержку Украины поставками немецкого оружия. При этом 14% не предоставили никакой информации по этому вопросу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
1579
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
1771
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
1537
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
1640
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
1609
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
1612
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
1581
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
1593
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
1569
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
1575

Возврат к списку