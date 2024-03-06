Лидер банды на Гаити пригрозил начать гражданскую войну, если премьер останется у власти
12:05 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер одной из влиятельных банд Гаити Джимми Шеризье, более известный как Барбекю, пригрозил гражданской войной на фоне насилия в стране, если премьер-министр страны Ариэль Анри останется на посту. Об этом сообщило агентство AFP.
«Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, мы прямо перейдем к гражданской войне, которая приведет к геноциду», — приводит AFP слова Шеризье. Главарь банды призвал не позволить «группе богатых людей <…> решать судьбу жителей рабочих кварталов». При этом, по его словам, существует только два варианта развития событий: Гаити либо станет раем, либо же, напротив, превратится в ад.
Столкновения банд и правоохранителей вблизи международного аэропорта столицы Гаити продолжаются с четверга. Они начались в момент отсутствия Анри в республике, когда тот летел в Кению для проведения переговоров об отправке международного контингента в его страну. По данным агентства Associated Press, 5 марта самолет возвращавшегося через США Анри не смог приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренса из-за перестрелок. В итоге лайнер был вынужден совершить посадку на территории островного государства Пуэрто-Рико. По данным портала Haiti24, власти граничащей с Гаити Доминиканской Республики отказали в разрешении на посадку самолета с премьером на своей территории.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать