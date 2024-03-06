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Лидер банды на Гаити пригрозил начать гражданскую войну, если премьер останется у власти

12:05 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер одной из влиятельных банд Гаити Джимми Шеризье, более известный как Барбекю, пригрозил гражданской войной на фоне насилия в стране, если премьер-министр страны Ариэль Анри останется на посту. Об этом сообщило агентство AFP.

«Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, мы прямо перейдем к гражданской войне, которая приведет к геноциду», — приводит AFP слова Шеризье. Главарь банды призвал не позволить «группе богатых людей <…> решать судьбу жителей рабочих кварталов». При этом, по его словам, существует только два варианта развития событий: Гаити либо станет раем, либо же, напротив, превратится в ад.

Столкновения банд и правоохранителей вблизи международного аэропорта столицы Гаити продолжаются с четверга. Они начались в момент отсутствия Анри в республике, когда тот летел в Кению для проведения переговоров об отправке международного контингента в его страну. По данным агентства Associated Press, 5 марта самолет возвращавшегося через США Анри не смог приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренса из-за перестрелок. В итоге лайнер был вынужден совершить посадку на территории островного государства Пуэрто-Рико. По данным портала Haiti24, власти граничащей с Гаити Доминиканской Республики отказали в разрешении на посадку самолета с премьером на своей территории.

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