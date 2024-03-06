РФ не признает юрисдикцию МУС и любые его решения — Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не является участником Римского статута, а потому не признает никакие решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдачу судом ордеров на арест российских командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

«Мы не участники статута, мы не признаем это, — отметил Песков. — Соответствующим образом относимся к таким решениям».