На западе Украины поврежден объект инфраструктуры

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрывов в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщила администрация региона в своем телеграм-канале.

«Поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся. В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Одессе.