На западе Украины поврежден объект инфраструктуры
12:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрывов в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщила администрация региона в своем телеграм-канале.
«Поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Подробности не приводятся. В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Одессе.
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