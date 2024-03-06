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У Польши нет военных возможностей для отправки своих войск на Украину — генерал

13:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не имеет военных возможностей для того, чтобы отправить свои войска на Украину. Об этом сообщил интернет-порталу DoRzeczy.pl. бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий.

«У нас нет таких возможностей, нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, не в состоянии», — сказал генерал, отвечая на вопрос о том, может ли Польша отправить своих военных на Украину.

«Один из генералов сказал, что нужно туда [на Украину] послать сухопутные войска. Вопрос: а где эти войска? У нас все это только формируется», — уточнил Коморницкий.

По словам военачальника, «россияне точно знают, что у нас нет таких возможностей, но даже если бы мы набрали какой-то потенциал, то мы бы его полностью лишились». «Наша армия туда бы (на Украину — прим. ТАСС) вошла и там бы увязла», — спрогнозировал Коморницкий.

Он назвал «безответственными и недозрелыми» тех политиков, которые говорят о возможности отправить польскую армию на Украину.

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