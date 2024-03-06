На Украине отвергли призывы искать возможности для переговоров с Россией

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны не должны пытаться убедить Киев начать переговоры с Москвой, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ранее в журнале Foreign Affairs эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро предложили Киеву и странам Запада подготовить базу для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Усилия международных посредников, представляющих сильные и могущественные страны, необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права», — написал он на своей странице в соцсети.