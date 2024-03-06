Премьер-министр Бангладеш предложила странам «Исламской восьмерки» ввести общую валюту

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина предложила странам «Исламской восьмерки» (D-8) ввести общую валюту для наращивания взаимной торговли. Об этом она заявила на встрече с министрами торговли государств D-8 в Дакке.

«Было бы очень хорошо, если бы смогли ввести общую валюту, следуя примеру Европейского союза, чтобы продвигать торговлю между нашими странами. Моя цель состоит в том, чтобы улучшать благосостояние и социально-экономическое положение простых людей. Это возможно, только если мы сможем укрепить взаимную торговлю. Если мы сможем укрепить нашу торговлю, то нам не придется зависеть от других», — приводит слова Хасины Business Standard.

По данным издания, встреча министров торговли D-8 в Дакке была посвящена обсуждению договоров о преференциальной торговле. Делегаты также согласовали цель нарастить взаимную торговлю к 2030 году до $500 млрд вместо нынешних $146 млрд.

«Исламская восьмерка» была основана в 1997 году. В нее входят восемь стран с преимущественно мусульманским населением — Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Турция. Вопрос расчетов между странами D-8 ранее неоднократно поднимал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но он предлагал использовать для этого национальные валюты.