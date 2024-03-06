0
0
40
НОВОСТИ

Премьер-министр Бангладеш предложила странам «Исламской восьмерки» ввести общую валюту

13:20 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина предложила странам «Исламской восьмерки» (D-8) ввести общую валюту для наращивания взаимной торговли. Об этом она заявила на встрече с министрами торговли государств D-8 в Дакке.

«Было бы очень хорошо, если бы смогли ввести общую валюту, следуя примеру Европейского союза, чтобы продвигать торговлю между нашими странами. Моя цель состоит в том, чтобы улучшать благосостояние и социально-экономическое положение простых людей. Это возможно, только если мы сможем укрепить взаимную торговлю. Если мы сможем укрепить нашу торговлю, то нам не придется зависеть от других», — приводит слова Хасины Business Standard.

По данным издания, встреча министров торговли D-8 в Дакке была посвящена обсуждению договоров о преференциальной торговле. Делегаты также согласовали цель нарастить взаимную торговлю к 2030 году до $500 млрд вместо нынешних $146 млрд.

«Исламская восьмерка» была основана в 1997 году. В нее входят восемь стран с преимущественно мусульманским населением — Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Турция. Вопрос расчетов между странами D-8 ранее неоднократно поднимал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но он предлагал использовать для этого национальные валюты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 06.03.2024
ПВО РФ сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО
0
10
13:22 06.03.2024
«Возрожденная коллекция» Сбера, созданная при помощи нейросети Kandinsky, получила премию
0
15
13:05 06.03.2024
На Украине отвергли призывы искать возможности для переговоров с Россией
0
88
13:00 06.03.2024
У Польши нет военных возможностей для отправки своих войск на Украину — генерал
0
89
12:32 06.03.2024
На западе Украины поврежден объект инфраструктуры
0
156
12:20 06.03.2024
РФ не признает юрисдикцию МУС и любые его решения — Песков
0
159
12:05 06.03.2024
Лидер банды на Гаити пригрозил начать гражданскую войну, если премьер останется у власти
0
169
12:00 06.03.2024
Около 60% немцев выступают против поставок Украине ракет Taurus — опрос
0
174
11:32 06.03.2024
Украинские военные принимали активное участие в столкновениях в Судане в 2023-м — WSJ
0
220
11:20 06.03.2024
Из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе на Михайловском ГОКе
0
231

Возврат к списку