Премьер-министр Бангладеш предложила странам «Исламской восьмерки» ввести общую валюту
13:20 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина предложила странам «Исламской восьмерки» (D-8) ввести общую валюту для наращивания взаимной торговли. Об этом она заявила на встрече с министрами торговли государств D-8 в Дакке.
«Было бы очень хорошо, если бы смогли ввести общую валюту, следуя примеру Европейского союза, чтобы продвигать торговлю между нашими странами. Моя цель состоит в том, чтобы улучшать благосостояние и социально-экономическое положение простых людей. Это возможно, только если мы сможем укрепить взаимную торговлю. Если мы сможем укрепить нашу торговлю, то нам не придется зависеть от других», — приводит слова Хасины Business Standard.
По данным издания, встреча министров торговли D-8 в Дакке была посвящена обсуждению договоров о преференциальной торговле. Делегаты также согласовали цель нарастить взаимную торговлю к 2030 году до $500 млрд вместо нынешних $146 млрд.
«Исламская восьмерка» была основана в 1997 году. В нее входят восемь стран с преимущественно мусульманским населением — Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Турция. Вопрос расчетов между странами D-8 ранее неоднократно поднимал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но он предлагал использовать для этого национальные валюты.
НОВОСТИ
- 13:32 06.03.2024
- ПВО РФ сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО
- 13:22 06.03.2024
- «Возрожденная коллекция» Сбера, созданная при помощи нейросети Kandinsky, получила премию
- 13:05 06.03.2024
- На Украине отвергли призывы искать возможности для переговоров с Россией
- 13:00 06.03.2024
- У Польши нет военных возможностей для отправки своих войск на Украину — генерал
- 12:32 06.03.2024
- На западе Украины поврежден объект инфраструктуры
- 12:20 06.03.2024
- РФ не признает юрисдикцию МУС и любые его решения — Песков
- 12:05 06.03.2024
- Лидер банды на Гаити пригрозил начать гражданскую войну, если премьер останется у власти
- 12:00 06.03.2024
- Около 60% немцев выступают против поставок Украине ракет Taurus — опрос
- 11:32 06.03.2024
- Украинские военные принимали активное участие в столкновениях в Судане в 2023-м — WSJ
- 11:20 06.03.2024
- Из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе на Михайловском ГОКе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать