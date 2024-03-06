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НОВОСТИ

ПВО РФ сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО

13:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«6 марта около 12:10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей», — сказали там.

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