ПВО РФ сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«6 марта около 12:10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей», — сказали там.