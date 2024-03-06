Российская демократия — лучшая, уверен Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократия в России — лучшая, и Москва не потерпит ее критики со стороны некоторых стран. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии, — отметил представитель Кремля. — Наша демократия — самая лучшая».