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НОВОСТИ

Российская демократия — лучшая, уверен Песков

14:12 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократия в России — лучшая, и Москва не потерпит ее критики со стороны некоторых стран. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии, — отметил представитель Кремля. — Наша демократия — самая лучшая».

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