Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году
14:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в этом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — сказал он.
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