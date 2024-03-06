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НОВОСТИ

Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году

14:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в этом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — сказал он.

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