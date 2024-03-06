Украинский блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проживающий в Испании украинский блогер Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий, на которого, по его утверждению, сегодня утром было совершено покушение, заявил, что за этим «заказом» стоит президент Украины Владимир Зеленский.

«Судя по вони в отечественных „СМИ“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросив свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — написал блогер в своем телеграм-канале., на которого, по его утверждению, сегодня утром было совершено покушение, заявил, что за этим «заказом» стоит президент Украины Владимир Зеленский.

«Судя по вони в отечественных „СМИ“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросив свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — написал блогер в своем телеграм-канале.