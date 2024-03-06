Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз — WSJ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли планирует приостановить свое участие в республиканских первичных выборах (праймериз). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ожидается, что Хейли выступит с заявлением в Чарлстоне (штат Южная Каролина) в 10:00 (18:00 мск). В своей речи она призовет Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые выбрали ее.