Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз — WSJ
15:12 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли планирует приостановить свое участие в республиканских первичных выборах (праймериз). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ожидается, что Хейли выступит с заявлением в Чарлстоне (штат Южная Каролина) в 10:00 (18:00 мск). В своей речи она призовет Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые выбрали ее.
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