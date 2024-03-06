0
0
151
НОВОСТИ

Спектр вооружения ВСУ, против которого работают системы ПВО, расширяется ежедневно — Шойгу

15:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спектр украинского вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны (ПВО), расширяется с каждым днем. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует военное ведомство.

«По итогам работы министр обороны РФ провел рабочее совещание с участием руководителей предприятий и представителями профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства отметил, что средства противовоздушной обороны имеют очень важное значение в сегодняшних условиях, особенно в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в ведомстве по итогам работы Шойгу на предприятиях концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем», — сказал глава Минобороны РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 06.03.2024
Хлопок угольной смеси стал причиной аварии на ТЭЦ в тувинском Шагонаре
0
26
16:14 06.03.2024
Система онлайн-голосования Москвы готова к нагрузкам на выборах президента
0
65
16:12 06.03.2024
Армян в РФ живет больше, чем в Армении, в России их любят — Песков
0
80
16:00 06.03.2024
На восстановление Авдеевки потребуется около года — Хуснуллин
0
111
15:12 06.03.2024
Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз — WSJ
0
192
15:00 06.03.2024
Украинский блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него
0
193
14:32 06.03.2024
Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году
0
229
14:12 06.03.2024
Российская демократия — лучшая, уверен Песков
0
265
14:00 06.03.2024
Разведка РФ действует активнее и использует новые инструменты, утверждают источники FT
0
251
13:50 06.03.2024
Карту Сбера с дальневосточным дизайном можно оформить на выставке-форуме «Россия»
0
235

Возврат к списку