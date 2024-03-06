Спектр вооружения ВСУ, против которого работают системы ПВО, расширяется ежедневно — Шойгу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спектр украинского вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны (ПВО), расширяется с каждым днем. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует военное ведомство.

«По итогам работы министр обороны РФ провел рабочее совещание с участием руководителей предприятий и представителями профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства отметил, что средства противовоздушной обороны имеют очень важное значение в сегодняшних условиях, особенно в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в ведомстве по итогам работы Шойгу на предприятиях концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем», — сказал глава Минобороны РФ.