Спектр вооружения ВСУ, против которого работают системы ПВО, расширяется ежедневно — Шойгу
15:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спектр украинского вооружения, против которого должны работать российские системы противовоздушной обороны (ПВО), расширяется с каждым днем. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует военное ведомство.
«По итогам работы министр обороны РФ провел рабочее совещание с участием руководителей предприятий и представителями профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства отметил, что средства противовоздушной обороны имеют очень важное значение в сегодняшних условиях, особенно в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в ведомстве по итогам работы Шойгу на предприятиях концерна ВКО «Алмаз-Антей».
«Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем», — сказал глава Минобороны РФ.
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