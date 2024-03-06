На восстановление Авдеевки потребуется около года — Хуснуллин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление Авдеевки Донецкой Народной Республики может длиться около года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Авдеевка пострадала, но <…> там не так много жило жителей. Как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к восстановлению и восстановим в течение года. Я не вижу там каких-то особых проблем, специально съездил и посмотрел своими глазами», — сказал он.