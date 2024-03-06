На восстановление Авдеевки потребуется около года — Хуснуллин
16:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восстановление Авдеевки Донецкой Народной Республики может длиться около года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Авдеевка пострадала, но <…> там не так много жило жителей. Как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к восстановлению и восстановим в течение года. Я не вижу там каких-то особых проблем, специально съездил и посмотрел своими глазами», — сказал он.
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