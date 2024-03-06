Хлопок угольной смеси стал причиной аварии на ТЭЦ в тувинском Шагонаре

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок угольной смеси и скопление газов стали причиной аварии на ТЭЦ в Туве, сообщили ТАСС в СК РФ.

«По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов», — говорится в сообщении.