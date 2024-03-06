Хлопок угольной смеси стал причиной аварии на ТЭЦ в тувинском Шагонаре
16:32 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хлопок угольной смеси и скопление газов стали причиной аварии на ТЭЦ в Туве, сообщили ТАСС в СК РФ.
«По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов», — говорится в сообщении.
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