Система онлайн-голосования Москвы готова к нагрузкам на выборах президента

16:14

Столичная система дистанционного электронного голосования продемонстрировала устойчивость в ходе прошедшего 2 марта тестового голосования. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, проведенное голосование с большой нагрузкой показало, что «в целом подготовлены мы хорошо, и все должно пройти штатно».

В тестировании системы ДЭГ участвовали около более 716 тыс. человек. Как отмечает Костырко, для равномерного распределения нагрузки, в первые минуты голосования вводился режим электронной очереди – пользователи переходили на специальную страницу, на которой могли дождаться момента голосования. «Мы эту страничку протестировали, 30 тыс. (избирателей – «НГ»), которые буквально в первую минуту зашли, у них время ожидания было от 5 до 10 минут в среднем», – сообщи Костырко.

В ходе предстоящего 15-17 марта голосования при высоких нагрузках, если сразу несколько десятков тысяч избирателей зайдут на страницу онлайн-голосования elec.mos.ru, система будет включать режим электронной очереди, что позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры ДЭГ и сайта mos.ru.

«Появление такой страницы означает, что пользователю нужно подождать или вернуться к голосованию позднее. Это абсолютно нормальное запланированное поведение системы», - сообщил Костырко.

Как уже сообщала «Независимая газета», тестирование ДЭГ проводилось 2 марта с 10:00 до 14:00. Москвичи голосовали онлайн, а также на 146 офлайн-участках. Горожане могли ответить на вопрос о том, нужно ли в столице вырубать тополя для того, чтобы избавиться от тополиного пуха.