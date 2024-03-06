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НОВОСТИ

Гарри Каспаров* включен в РФ в перечень террористов и экстремистов

17:00 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом), следует из информации на сайте службы.

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