Участковые избирательные комиссии Москвы готовы к проведению выборов президента
17:39 06.03.2024
В Москве участковые избирательные комиссии уже готовы к предстоящим 15-17 марта выборам президента РФ. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, избирательная кампания выходит на финишную прямую. «В Москве 2204 участковые избирательные комиссии, в которых задействованы порядка 32 тыс. членов комиссий. На сегодняшний день мы подготовились нормативно, мы подготовились, как вы уже поняли, технически, мы провели широкую масштабную работу по информированию», – сказала Ольга Кириллова.
Как уже сообщала «Независимая газета», голосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в города, а также жители других регионов РФ, которые заранее оформят заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Проголосовать онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
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