Зеленский рискует в ближайшие недели утратить контроль над парламентом — СМИ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде может в ближайшие недели выйти из-под контроля президента Украины Владимира Зеленского в результате внутренних противоречий в высших политических кругах страны. Об этом со ссылкой на свои источники в парламенте пишет украинское издание «Страна».

Оно отмечает, что на этой неделе были фактически отменены три планировавшихся заседания Верховной рады, на которых должны были рассмотреть ряд законопроектов, связанных с воинской службой и выполнением требований западных стран и структур для получения финансовой помощи. Формальной причиной глава президентской фракции Давид Арахамия назвал командировки депутатов в зону боевых действий, однако представители оппозиции указывали, что истинной причиной является то, что значительная часть депутатов партии «Слуга народа» не были готовы поддерживать правительственные законопроекты.

Помешать работе парламента пытается и оппозиция, угрожая затягиванием рассмотрения наиболее важных законопроектов, добавляет «Страна». В то же время, как утверждает издание, сторонники бывшего президента Петра Порошенко продвигают историю о том, что Зеленский утратит легитимность в мае этого года после истечения пятилетнего срока своих полномочий и верховная власть должна будет перейти к Раде.

«Страна» указывает, что такое развитие событий было бы выгодно многим депутатам, в том числе из президентской фракции, поскольку они понимают, что, если выборы состоятся, они уже не будут выдвинуты в новый состав парламента. Ситуация усугубляется неудачами на фронте, которые создают благоприятный фон для разногласий и критики власти. «Тот разброд, который есть в „Слуге народа“, создает соблазн для противников Зеленского попытаться перехватить контроль и над фракцией, и над парламентом. И ключевой вопрос ближайших недель и месяцев — сможет ли президент удержать, а точнее восстановить, свое большинство в Раде. От этого и будет зависеть дальнейший ход событий», — приводит «Страна» слова своих источников в парламенте.