Путин провел встречу с руководителем МАГАТЭ

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин завершил встречу с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Беседа, в которой также принимал участие глава Росатома Алексей Лихачев, состоялась в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Она продлилась около часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, что обсуждали президент РФ Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в закрытой части встречи.

«Мы не комментируем закрытую часть беседы», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, шла ли речь о возможном запуске Запорожской АЭС в будущем или это не обсуждалось.