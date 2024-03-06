18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки.

«Пришло время приостановить кампанию <…>. Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», — сказала она, выступая в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Трансляция велась на телеканале Fox News.