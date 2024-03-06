Путин предложил расширить пропускную способность ж/д на юге России

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил расширить возможности железных дорог на юге страны и разделить на этом направлении грузовые и пассажирские перевозки.

«Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железной дороги в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», — сказал глава государства на совещании по развитию Юга России и Приазовья.