Путин предложил расширить пропускную способность ж/д на юге России
18:40 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предложил расширить возможности железных дорог на юге страны и разделить на этом направлении грузовые и пассажирские перевозки.
«Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железной дороги в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», — сказал глава государства на совещании по развитию Юга России и Приазовья.
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