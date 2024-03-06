В ближайшие дни ФРГ может накрыть транспортный коллапс

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машинисты грузовых поездов начали в 18:00 (20:00 мск) забастовку в Германии, в 02:00 (04:00 мск) четверга к ним присоединятся машинисты пассажирских составов. Как заявил представитель железнодорожного концерна Deutsche Bahn, по расписанию будут курсировать лишь 20% поездов, нормализация движения ожидается лишь с субботы. Причина забастовки — тарифный конфликт между концерном и профсоюзом GDL.

Транспортная ситуация будет осложнена тем, что параллельно в германских аэропортах пройдет забастовка наземных служб авиакомпании Lufthansa. 7 и 8 марта будут отменены в общей сложности около 2 тысяч рейсов, планы примерно 100 тыс. пассажиров будут нарушены. Крупнейший германский аэропорт — во Франкфурте-на-Майне — сообщил, что будет закрыт для вылетающих пассажиров. Им рекомендуется вообще не приезжать и оставаться в контакте с авиакомпаниями.