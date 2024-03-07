Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами ЦФО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над регионами Центрального федерального округа, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей», — сообщили там.