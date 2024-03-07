Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами ЦФО
09:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над регионами Центрального федерального округа, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 09:32 07.03.2024
- Трамп пригласил Байдена на дебаты
- 09:20 07.03.2024
- Путин предрек фундаментальные изменения в политическом строе Европы
- 09:05 07.03.2024
- Зеленский заявил, что видел и слышал ракетный удар по Одессе
- 20:15 06.03.2024
- В ближайшие дни ФРГ может накрыть транспортный коллапс
- 19:00 06.03.2024
- Путин: Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черного моря
- 18:50 06.03.2024
- Путин: Текущее состояние автобусов в Сочи уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей юга РФ
- 18:40 06.03.2024
- Путин предложил расширить пропускную способность ж/д на юге России
- 18:30 06.03.2024
- Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки
- 18:15 06.03.2024
- Путин провел встречу с руководителем МАГАТЭ
- 17:40 06.03.2024
- Зеленский рискует в ближайшие недели утратить контроль над парламентом — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать