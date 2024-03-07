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Зеленский заявил, что видел и слышал ракетный удар по Одессе

09:05 07.03.2024 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от пережитого в Одессе взрыва, свидетелем которого он стал 6 марта вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом глава государства рассказал на брифинге, запись которого опубликовал в Telegram одесский «7 канал».

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — заявил Зеленский, попутно напомнив о нуждах украинских сил противовоздушной обороны.

Слова президента Греции в записи не приводятся.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии.  Газета.Ru

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