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Путин предрек фундаментальные изменения в политическом строе Европы

09:20 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) предрек фундаментальные изменения в политическом строе Европы.

«По мере строительства многополярного мира, думаю, что и в Европе будут происходить фундаментальные изменения», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что над решением текущих проблем необходимо работать, а молодые люди разных политических взглядов должны объединять усилия. «Несмотря на известную иерархию в западном мире, все-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности и защите своего суверенитета. Это неизбежно для всей Европы, уверен, что так будет и в Германии. Нужно набраться терпения и работать», — подытожил глава государства.

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