Трамп пригласил Байдена на дебаты
09:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего американского лидера Джо Байдена на дебаты.
«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», — написал он на своей странице в соцсети Trurh Social.
НОВОСТИ
- 09:20 07.03.2024
- Путин предрек фундаментальные изменения в политическом строе Европы
- 09:05 07.03.2024
- Зеленский заявил, что видел и слышал ракетный удар по Одессе
- 09:00 07.03.2024
- Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами ЦФО
- 20:15 06.03.2024
- В ближайшие дни ФРГ может накрыть транспортный коллапс
- 19:00 06.03.2024
- Путин: Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черного моря
- 18:50 06.03.2024
- Путин: Текущее состояние автобусов в Сочи уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей юга РФ
- 18:40 06.03.2024
- Путин предложил расширить пропускную способность ж/д на юге России
- 18:30 06.03.2024
- Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки
- 18:15 06.03.2024
- Путин провел встречу с руководителем МАГАТЭ
- 17:40 06.03.2024
- Зеленский рискует в ближайшие недели утратить контроль над парламентом — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать