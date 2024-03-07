Трамп пригласил Байдена на дебаты

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего американского лидера Джо Байдена на дебаты.

«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», — написал он на своей странице в соцсети Trurh Social.