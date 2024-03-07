Чешский кабмин заинтересован в конфликте на Украине, словацкий говорит о мире — Фицо
10:05 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано в конфликте на Украине, а словацкий кабмин открыто говорит о мире. Так политик в видеообращении к своему чешскому коллеге Петру Фиале, выложенном на его странице в соцсети, отреагировал на решение правительства Чехии отказаться от совместных заседаний со словацким кабмином.
«Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире», — сказал Фицо.
Он сообщил, что чешское правительство в среду вечером проинформировало словацкую сторону о решении отложить на неопределенное время запланированное в Чехии на апрель очередное совместное заседание кабминов, которые в последние годы проходили в форме консультаций. «В качестве причины оно привело разницу во взглядах чешского и словацкого правительства на конфликт на Украине», — сказал Фицо.
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