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НОВОСТИ

Большинство американцев против более активной роли США на Украине и в Газе — опрос

10:20 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан США не хотят, чтобы Вашингтон принимал более активное участие в украинском и палестино-израильском конфликтах. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса, проведенного Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентства Associated Press.

Так, 36% респондентов считают, что Соединенным Штатам следует снизить свою вовлеченность в эти конфликты, а 40% полагают, что достаточно сохранить нынешнюю роль, которая отводится США на Украине и в секторе Газа. Около 20% высказались за более активное участие.

При этом 37% опрошенных сказали, что Соединенные Штаты тратят слишком много средств на поддержку Киева, 33% назвали правильным уровень американских трат, а 27% думают, что Вашингтону следует выделять на Украину больше денег.

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