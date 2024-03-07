Генерал Зарудницкий допустил риск перехода конфликта на Украине в войну в Европе
11:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Развитие конфликта на Украине может привести к расширению участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, либо превратиться в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
«Сегодня трудно поддается прогнозу дальнейшее развитие обстановки, связанной с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы. Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников „прокси-сил“, используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе», — заявил Зарудницкий.
По его словам, нельзя также уменьшать значение военных угроз внутренней безопасности. «Для ослабления нашего государства США и западные страны всеми возможными способами пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, используя религиозные, этнические и цивилизационные противоречия, которые также могут привести к применению военной силы», — сказал начальник академии Генштаба.
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