Генерал Зарудницкий допустил риск перехода конфликта на Украине в войну в Европе

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие конфликта на Украине может привести к расширению участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, либо превратиться в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Сегодня трудно поддается прогнозу дальнейшее развитие обстановки, связанной с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы. Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников „прокси-сил“, используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе», — заявил Зарудницкий.

По его словам, нельзя также уменьшать значение военных угроз внутренней безопасности. «Для ослабления нашего государства США и западные страны всеми возможными способами пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, используя религиозные, этнические и цивилизационные противоречия, которые также могут привести к применению военной силы», — сказал начальник академии Генштаба.