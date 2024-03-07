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Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса, утверждает CNN

11:20 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в Одессе, о котором накануне сообщила греческая газета «Прото тема», произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма. В результате, как сообщил телеканалу представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

6 марта на Украину прибыла делегация во главе с премьер-министром Греции, который провел встречу с Зеленским. Греческая газета сообщила, что в Одессе кортеж президента Украины, находившийся в 150 метрах от греческой делегации во главе с Мицотакисом, в полдень подвергся нападению беспилотника. Позднее газета предположила, что взорвалась ракета.

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