Афганских женщин начали арестовывать за нарушение дресс-кода

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Талибы (движение "Талибан" запрещено на территории РФ) начали арестовывать афганских женщин за нарушение дресс-кода. Об этом заявила спецпредставитель генсека ООН в стране Роза Отунбаева.

«Де-факто власти Афганистана в последнее время ещё сильнее ограничили права женщин во всех сферах жизни. Они подвергаются арестам и задержаниям за несоблюдение указа о ношении хиджаба. Некоторые жительницы боятся выходить на улицу», — сказала правозащитница на выступлении перед членами Совета Безопасности. Говорит Москва