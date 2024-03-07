Афганских женщин начали арестовывать за нарушение дресс-кода
11:32 07.03.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Талибы (движение "Талибан" запрещено на территории РФ) начали арестовывать афганских женщин за нарушение дресс-кода. Об этом заявила спецпредставитель генсека ООН в стране Роза Отунбаева.
«Де-факто власти Афганистана в последнее время ещё сильнее ограничили права женщин во всех сферах жизни. Они подвергаются арестам и задержаниям за несоблюдение указа о ношении хиджаба. Некоторые жительницы боятся выходить на улицу», — сказала правозащитница на выступлении перед членами Совета Безопасности. Говорит Москва
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