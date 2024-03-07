Военнослужащие, участвующие в СВО, могут не соблюдать пост в Рамадан — муфтий

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Духовные лидеры разрешают российским военнослужащим-мусульманам, участвующим в специальной военной операции (СВО) на Украине, не соблюдать пост во время Рамадана. Это подтвердил ТАСС глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, совершающий паломничество в Мекку в преддверии священного для мусульман месяца.

«Молимся за возвращение в здравии военнослужащих. Да, им, учитывая, где они находятся, разрешается пропускать пост, это не станет нарушением шариата [норм ислама], — сказал Крганов.