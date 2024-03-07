В военной разведке Украины признали, что в ее рядах служат наемники из более чем 50 стран
12:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что в рядах так называемого международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран, включая США и Великобританию.
«Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира. <…> В рядах подразделения ГУР — опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки», — говорится в сообщении в телеграм-канале ГУР. При этом численность этого подразделения не уточняется.
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