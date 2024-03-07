Участники Всемирного фестиваля молодежи получали звонки с угрозами с Украины — Кириенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники Всемирного фестиваля молодежи получали звонки с угрозами, они поступали с Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что это атака идет с Украины, это такая методичка ЦИПсО, <…> остановить ни одну делегацию не удалось, несмотря на попытки шантажа и угроз», — сказал Кириенко.

Он также сообщил, что главы делегаций сообщали о поступавших им телефонных звонках, сообщениях на почту, в мессенджеры с «угрозами терактов, угрозами последствий, то есть попытка остановить делегации была».