0
0
130
НОВОСТИ

Участники Всемирного фестиваля молодежи получали звонки с угрозами с Украины — Кириенко

13:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники Всемирного фестиваля молодежи получали звонки с угрозами, они поступали с Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что это атака идет с Украины, это такая методичка ЦИПсО, <…> остановить ни одну делегацию не удалось, несмотря на попытки шантажа и угроз», — сказал Кириенко.

Он также сообщил, что главы делегаций сообщали о поступавших им телефонных звонках, сообщениях на почту, в мессенджеры с «угрозами терактов, угрозами последствий, то есть попытка остановить делегации была».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 07.03.2024
ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии
0
15
13:32 07.03.2024
Объем ФНБ на 1 марта достиг 12,258 трлн рублей
0
94
13:20 07.03.2024
В сфере безопасности для ЕС нет более важной темы, чем Украина — фон дер Ляйен
0
116
13:05 07.03.2024
Кадыров опроверг утверждения СМИ о «черном рынке» по обмену военнопленными в РФ
0
137
12:32 07.03.2024
В военной разведке Украины признали, что в ее рядах служат наемники из более чем 50 стран
0
207
12:20 07.03.2024
ЕС намерен ввести новые санкции против РФ в связи со смертью Навального — Bloomberg
0
216
12:05 07.03.2024
Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской — WSJ
0
245
12:00 07.03.2024
Военнослужащие, участвующие в СВО, могут не соблюдать пост в Рамадан — муфтий
0
216
11:32 07.03.2024
Афганских женщин начали арестовывать за нарушение дресс-кода
0
268
11:20 07.03.2024
Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса, утверждает CNN
0
301

Возврат к списку