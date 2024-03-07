В сфере безопасности для ЕС нет более важной темы, чем Украина — фон дер Ляйен

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина, которой Евросоюз должен передавать еще больше оружия и денег, является приоритетной темой для сообщества в сфере безопасности. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, где она должна быть утверждена как кандидат от этой политической силы на пост главы Еврокомиссии нового созыва.

«Процветание невозможно без безопасности. И в сфере безопасности главной темой для ЕС является Украина. Мы будем стоять с ней плечом к плечу столько, сколько потребуется, предоставляя ей еще больше денег и оружия», — сказала фон дер Ляйен.