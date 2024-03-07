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ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии

14:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии, готовивший теракт по заданию украинских спецслужб гражданин Белоруссии был нейтрализован при попытке задержания. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования „Полк имени Кастуся Калиновского“ и находившегося в межгосударственном розыске», — сообщили в ЦОС.

«Действуя по указанию кураторов, [он] изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца. При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован», — сообщили в ФСБ.

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