ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии
14:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии, готовивший теракт по заданию украинских спецслужб гражданин Белоруссии был нейтрализован при попытке задержания. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования „Полк имени Кастуся Калиновского“ и находившегося в межгосударственном розыске», — сообщили в ЦОС.
«Действуя по указанию кураторов, [он] изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца. При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован», — сообщили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 13:32 07.03.2024
- Объем ФНБ на 1 марта достиг 12,258 трлн рублей
- 13:20 07.03.2024
- В сфере безопасности для ЕС нет более важной темы, чем Украина — фон дер Ляйен
- 13:05 07.03.2024
- Кадыров опроверг утверждения СМИ о «черном рынке» по обмену военнопленными в РФ
- 13:00 07.03.2024
- Участники Всемирного фестиваля молодежи получали звонки с угрозами с Украины — Кириенко
- 12:32 07.03.2024
- В военной разведке Украины признали, что в ее рядах служат наемники из более чем 50 стран
- 12:20 07.03.2024
- ЕС намерен ввести новые санкции против РФ в связи со смертью Навального — Bloomberg
- 12:05 07.03.2024
- Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской — WSJ
- 12:00 07.03.2024
- Военнослужащие, участвующие в СВО, могут не соблюдать пост в Рамадан — муфтий
- 11:32 07.03.2024
- Афганских женщин начали арестовывать за нарушение дресс-кода
- 11:20 07.03.2024
- Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса, утверждает CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать