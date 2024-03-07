Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно»
14:12 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно». Об этом он рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных события и мероприятий. Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом и — бжжж — льет бесконечно», — сказал президент. Он поведал, что даже когда остается с близкими, старается делать вид, что «все нормально, мы отдыхаем». «Но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то, через десять минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие, и я должен понять, что произошло, и если потребуется на этот отреагировать», — рассказал о своем типичном дне российский лидер.
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