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НОВОСТИ

Пожар произошел в Казанском танковом училище

14:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло на территории Казанского высшего танкового командного училища. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Сейчас на территории училища наблюдается задымление. Пожар возник на втором этаже в одном из корпусов», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время идет тушение пожара.

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