Российские женщины достойно служат в зоне СВО — Путин
15:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», — подчеркнул глава государства на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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