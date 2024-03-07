Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия присоединилась к международной коалиции по обеспечению Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

«Сильный сигнал для Украины: Норвегия теперь также является частью объединенной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне», — говорится в сообщении Минобороны ФРГ, размещенном на его странице в соцсети X. «Целью возглавляемой Германией и Францией коалиции является устойчивое укрепление интегрированной противовоздушной обороны Украины», — подчеркнули в оборонном ведомстве Германии.