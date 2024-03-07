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Поляки пригрозили протестующим украинским водителям полной блокадой границы

15:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры грозят полностью заблокировать погранпереходы на границе с Украиной, если украинские водители не прекратят свою акцию протеста. Об этом сообщает издание «Страна».

Оно разместило в своем телеграм-канале видео с места события, на котором запечатлено, как представитель украинской стороны сообщает, что такую угрозу передали польские фермеры через сотрудников полиции Польши.

В настоящее время польская сторона пропускает через границу по две фуры в час.

В четверг «Страна» сообщила, что на территории Польши полицейские задержали нескольких украинских водителей, участвовавших в акции по перекрытию дороги вблизи пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» в ответ на блокирование границы польскими фермерами.

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