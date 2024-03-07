Российская экономика адаптировалась к санкциям, считает Путин
17:00 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что российская экономика оказалась устойчивой, несмотря на все введенные санкции, и смогла адаптироваться к ограничениям.
Речь об этом зашла во время его встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава Кубани обратил внимание, что поручения Путина и принятые правительством РФ меры позволили обеспечить устойчивость экономики, в том числе и краевой. «Экономика показала адаптированность к вызовам, трудностям и устойчивость. И это очень важно», — отметил губернатор.
Путин с его оценкой согласился. «Это точно», — отреагировал глава государства.
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