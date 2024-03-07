Российская экономика адаптировалась к санкциям, считает Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что российская экономика оказалась устойчивой, несмотря на все введенные санкции, и смогла адаптироваться к ограничениям.

Речь об этом зашла во время его встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава Кубани обратил внимание, что поручения Путина и принятые правительством РФ меры позволили обеспечить устойчивость экономики, в том числе и краевой. «Экономика показала адаптированность к вызовам, трудностям и устойчивость. И это очень важно», — отметил губернатор.

Путин с его оценкой согласился. «Это точно», — отреагировал глава государства.