Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было — Медведев
17:12 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто не собирался наносить удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, считает зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя произошедший 6 марта в Одессе недалеко от кортежа Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взрыв.
«Но вот досадно все равно как-то», — продолжил Медведев. «Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — добавил он.
Свой пост Медведев завершил латинским изречением: «Nullum malum sine aliquo bono!» (Нет худа без добра — прим. ТАСС).
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