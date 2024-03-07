0
0
1
НОВОСТИ

Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было — Медведев

17:12 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не собирался наносить удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, считает зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя произошедший 6 марта в Одессе недалеко от кортежа Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взрыв.

«Но вот досадно все равно как-то», — продолжил Медведев. «Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — добавил он.

Свой пост Медведев завершил латинским изречением: «Nullum malum sine aliquo bono!» (Нет худа без добра — прим. ТАСС).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 07.03.2024
Российская экономика адаптировалась к санкциям, считает Путин
0
51
16:32 07.03.2024
Индия направила на охрану своей границы с Китаем дополнительно 10 тыс. военных — Bloomberg
0
111
16:12 07.03.2024
Во время саммита НАТО хакеры взломали секретные сайты, сообщили спецслужбы Литвы
0
156
16:00 07.03.2024
Иран конфисковал партию нефти с танкера США из-за жалобы страдающих редкой болезнью
0
175
15:32 07.03.2024
Поляки пригрозили протестующим украинским водителям полной блокадой границы
0
212
15:12 07.03.2024
Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО
0
227
15:00 07.03.2024
Российские женщины достойно служат в зоне СВО — Путин
0
215
14:32 07.03.2024
Пожар произошел в Казанском танковом училище
0
305
14:12 07.03.2024
Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно»
0
283
14:00 07.03.2024
ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии
0
291

Возврат к списку