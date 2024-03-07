Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было — Медведев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не собирался наносить удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, считает зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя произошедший 6 марта в Одессе недалеко от кортежа Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взрыв.

«Но вот досадно все равно как-то», — продолжил Медведев. «Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — добавил он.

Свой пост Медведев завершил латинским изречением: «Nullum malum sine aliquo bono!» (Нет худа без добра — прим. ТАСС).