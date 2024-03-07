Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года
17:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года, сейчас его апробация проходит в 28 университетах. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса „История религий России“, распространить модуль на все вузы планируется со следующего учебного года», — говорится в сообщении.
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