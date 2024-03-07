Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года, сейчас его апробация проходит в 28 университетах. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

«В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса „История религий России“, распространить модуль на все вузы планируется со следующего учебного года», — говорится в сообщении.