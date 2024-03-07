0
0
143
НОВОСТИ

Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года

17:32 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года, сейчас его апробация проходит в 28 университетах. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

«В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса „История религий России“, распространить модуль на все вузы планируется со следующего учебного года», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 07.03.2024
Оппозиционер Шор заявил, что власти Молдавии готовятся арестовать главу Гагаузии
0
22
18:00 07.03.2024
Фигуристку Валиеву исключили из состава сборной России
0
117
17:12 07.03.2024
Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было — Медведев
0
215
17:00 07.03.2024
Российская экономика адаптировалась к санкциям, считает Путин
0
184
16:32 07.03.2024
Индия направила на охрану своей границы с Китаем дополнительно 10 тыс. военных — Bloomberg
0
231
16:12 07.03.2024
Во время саммита НАТО хакеры взломали секретные сайты, сообщили спецслужбы Литвы
0
262
16:00 07.03.2024
Иран конфисковал партию нефти с танкера США из-за жалобы страдающих редкой болезнью
0
295
15:32 07.03.2024
Поляки пригрозили протестующим украинским водителям полной блокадой границы
0
303
15:12 07.03.2024
Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО
0
308
15:00 07.03.2024
Российские женщины достойно служат в зоне СВО — Путин
0
289

Возврат к списку